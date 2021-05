Stiri pe aceeasi tema

- Un precedent demn de toata lauda s-a creat la Casa Județeana de Asigurari de Sanatate Bistrița-Nasaud, acolo unde, pentru prima data in istoria unei instituții, funcționarii umiliți de o directoare unsa politic s-au unit și au scos-o afara pe ușa din dos. O lecție care ar trebui sa inspire curaj funcționarilor…

- Presedintele Comisiei pentru cultura din Camera Deputatilor, Iulian Bulai (USR PLUS), si-a exprimat speranta ca, dupa expirarea interimatelor de la SRTV si SRR, toti partenerii din coalitie sa propuna oameni "cu un bagaj corect de experienta profesionala", apreciind ca in lipsa unei schimbari, Televiziunea…

- Autoritatea Electorala Permanenta informeaza care este valoarea subvențiilor virate de AEP in contul fiecarui partid politic in luna aprilie 2021. In urma aplicarii prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale și ale Normelor metodologice de aplicare…

- Partidul Actiune si Solidaritate examineaza posibilitatea de a contesta la Curtea Constitutionala hotararea Parlamentului privind instituirea starii de urgenta. Declaratia a fost facuta de deputatul PAS Sergiu Litvinenco, care considera ca a fost incalcata procedura.

- Potrivit unei decizei a unei instanțe de judecata din Republica Moldova, un locuitor al comunei Ivancea care fusese condamnat intr-un dosar penal cu munca neremunerata in folosul comunitații, urma sa munceasca pentru primaria din comuna Ivancea timp de mai multe zile. Drept urmare, in urma unor ințelegeri…

- Primaria Blaj a lansat, zilele trecute, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru achiziție lucrari de construcții pentru obiectivul de investiție „Construire Biblioteca Municipala Blaj”, componenta A in cadrul proiectului „Imbunatațirea calitații vieții populației in Municipiul…

- Parlamentarii Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) au depus la Senat o propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 334/2006 privind fmantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale. Propunerea vizeaza eliminarea subventiei acordare partidelor politice de la bugetul…

- 49 de noi contracte de finantare, in valoare totala de 562.212.234,20 lei, au fost semnate de Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, in cadrul Programului Operational Regional POR 2014 2020, derulat de MDLPA.Dintre acestea, 19 proiecte vizeaza investitii in sistemele…