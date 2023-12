Constantin: La Ministerul Dezvoltării vor merge în plus 500…

Purtatorul de cuvant al Guvernului a anuntat dupa sedinta Executivului ca Guvernul a alocat fonduri suplimentare pentru continuarea unor proiecte in comunitati locale sau pentru sustinerea unor domenii considerate prioritare. Mihai Constantin a aratat ca ”Ministerul Dezvoltarii vor merge in plus 500 de milioane de lei din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, 300 de milioane de lei sunt pentru finantarea Programului National de Investitii ‘Anghel Saligny’ si 200 de milioane de lei pentru finantarea Programului national de constructii de interes public sau social”. ”Este vorba efectiv…