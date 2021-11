Stiri pe aceeasi tema

- Petrica Mațu Stoian a plecat pentru totdeauna dintre noi. Astazi a fost inmormantat in Craiova, iar surorile marelui cantareț au fost distruse de durere. In momentul punerii in groapa a sicriului cele doua s-au așezat pe mormantat și au strigat cu disperare ca artistul sa mai ramana.

- Oamenii continua sa soseasca la Craiova, pentru a-și putea lua ramas bun de la maestrul Petrica Mațu Stoian. Atat cei care l-au cunoscut, colegi de breasla, cat și cei care l-au iubit și i-au ascultat muzica au dorit sa ii aduca un ultim omagiu. Constantin Enceanu este pur și simplu inmarmurit de durere…

- Zeci de oameni au venit inca de la primele ore sa aprinda o lumanare in amintirea indragitului artist.„A fost un om cu un suflet mare, un om bun. Aproape ca nu a fost spectacol la care sa nu merg, cat ma duceam de suparata, cand ma intorceam parca ma nașteam a doua oara”, spune o admiratoare a artistului.In…

- Aflat in platoul emisiunii ”Acces Direct”, Constantin Enceanu, cu lacrimi in ochi, a oferit publicului larg și celor care l-au apreciat pe Petrica Mațu Stoian ultimele detalii despre inmormantarea acestuia. Trupul neinsuflețit al regretatului interpret de muzica populara va fi depus la Teatrul „Marin…

- Constantin Enceanu, Steliana Sima, Mariana Ionescu Capitanescu și Laura Lavric se adunau de obicei sa incinga o mare petrecere, insa de aceasta data, la ”Acces Direct”, marii artiști au venit cu lacrimi in cohi și durere in suflet pentru o ultima discuție despre bunul lor prieten, celebrul Petrica Mațu…

- Joi a fost ultima data cand Contantin Enceanu s-a intalnit cu Petrica Mațu Stoian, asta deoarece la doar doua zile distanța medicii anunțatu moartea cunoscutul intrepret. Prietenul sau de o viața a povestit in direct la Antena Stars ce au vorbit inainte de a-și spune adio pentru totdeauna.

- Contantin Enceanu este profund marcat de dispariția lui Petrica Mațu Stoian, cei doi fiind buni prieteni. Artistul s-a stins din viața la varsta de 61 de ani , lasand in urma multa durere in sufletele celor care l-au cunoscut. Interpretul de muzica populara, Constantin Enceanu, a povestit ce s-a intamplat…

- Petrica Mațu Stoian a murit la Spitalul Județean din Reșița! Artistul a ajuns cu ambulanța de la o clinica particulara, unde parcurgea o terapie hiperborala post-Covid, direct la ATI, unde a fost intubat. Artistu (61 ani), unul dintre cei mai cunoscuți soliști de muzica populara din ultimii 10 ani,…