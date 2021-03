Constantin Enceanu a băgat 200.000 euro în ”Zanzibar”. Și-a deschis terasă cu piscină, la Filiași! Cantarețul, unul dintre cei mai bine platiți din muzica populara autohtona, iși petrece primavara la ”Zanzibar”, terasa sa cu piscina pe care a deschis-o chiar inainte de pandemie, la Filiași. Artistul oltean, in varsta de 57 ani, a bagat o avere in salonul de evenimente, barul și piscina localului, peste 200.000 euro. Daca vara anului trecut, localul a fost mai mult inchis decat deschis dat fiind recomandarile autoritaților, cantarețul spera la un sezon bun din punct de vedere comercial. Corina, așa cum n-ai mai vazut-o vreodata! Este cel mai ”HOT” pictorial al sau De locație, care se intinde… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

