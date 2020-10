Stiri pe aceeasi tema

- O soluție este votul prin corespondența, susțin specialiști din Ministerul de Externe, care au declarat pentru Libertatea ca procesul de identificare a unor spații pentru secțiile de votare din strainatate este extrem de dificil și s-ar putea incheia cu un eșec major. Mai multe state au condiții dure…

- IMPLICARE… Avand in vedere ca, din 31 martie, spitalul barladean se numara printre unitatile de suport din tara unde se ingrijesc doar pacienti confirmati cu COVID-19, rotarienii barladeni s-au implicat cu si mai multa daruire si determinare in proiecte care au avut ca obiectiv de data aceasta, dotarea…

- Omul de afaceri Romeo Dunca, candidat din partea PNL pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Caras-Severin, anunta ca ofera o recompensa de 10.000 de lei celui care va dona plasma pentru un pacient in stare grava, internat la ATI. Bolnavul este un avocat din Baroul Mehedinti, tatal unui…

- SALVAT… Cel mai apreciat medic anestezist si de terapie intensiva, seful sectiei ATI Reanimare din cadrul spitalului barladean, a revenit acasa! A fost transferat pe 28 august de la Institutul de Boli Infrectioase Matei Bals, unde a fost transferat saptamana trecuta, in stare grava. Medicul barladean…

- STATISTICA TRISTA… In spitalul din Barlad, care este suport Covid-19, in ultimele 48 de ore, s-au inregistrat trei decese, ale unor bolnavi grav, carora infectia cu virusul SARS-CoV-2 le-a fost fatal. Totodata, suntem informati ca in spital sunt internati doi preoti din doua parohii barladene, care…

- EXCLUSIV… Medicul infecționist Andrei Marinescu, din cadrul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș„ a declarat in exclusivitate pentru cititorii noștri, care este starea medicului șef al secției ATI Reanimare de la spitalul barladean. Acesta a fost transportat pe 21 august, in stare grava, la…

- EPUIZARE… Cadrele medicale de la secția ATI Reanimare a spitalului din Barlad, sunt in stare de șoc! Starea medicul șef al secției, cel mai bun anestezist și de terapie intensiva al spitalului, care a fost depistat sambata, 15 august, cu Covid 19 s-a inrautațit grav in cursul zilei de astazi. Doctorul…

- EPUIZARE… Cadrele medicale de la secția ATI Reanimare a spitalului din Barlad, sunt in alerta! Medicul șef al secției, cel mai bun anestezist și de terapie intensiva al spitalului, a fost depistat sambata, 15 August, cu Covid 19. Doctorul barladean se simțea obosit și epuizat psihic dupa patru luni…