- Leguma s-a numarat si printre trufandalele scoase la vanzare la targul de produse traditionale organizat in weekend la Targu Mures. Sparanghelul cultivat in comuna Filpisu Mic a fost printre cele mai apreciate trufrandale. Dupa ce a invatat meserie in Germania, Ferencz Demeter s-a intors in tara si…

- Dorina Matiș lanseaza prima sa carte: „Ingerul meu, Gabriel-ghid de vindecare a suferințelor determinate de desparțiri". Lansarea carții tiparita la editura Maris din Targu Mureș, va avea loc in data de 20 mai 2022 de la ora 18.00 la Casa Casatoriilor din Cetatea Medievala din Targu Mureș. Dorina Matiș…

- Sala Sporturilor, Sala de protocol de la etajul II, din Targu Mures va gazdui lansarea unei carți, rodul a 16 ani de cercetare documentara realizata cu pasiune și rigoare academica și jurnalistica. Sambata, 16 aprilie, incepand cu ora 16:00, mureșenii sunt invitați la lansarea de carte „Air Majesty…

- Targul de cariere „Fața in fața cu angajatorii" va avea loc marți, 5 mai, in campusul din strada Nicolae Iorga nr. 1 din Targu Mureș, in intervalul orar 10.00 – 16.00 și se adreseaza studenților și absolvenților UMFST "George Emil Palade" din Targu Mureș. "La evenimentul cu tradiție, bazat pe un concept…

- „Sportul inseamna sanatate, mișcarea se transforma in energie, energia ajuta viața!" ne-a transmis sensei Traian Dumbravean Katai, plutonier adjutant șef, Gruparea de Jandarmi Mobila „Regele Ferdinand I" Targu-Mureș. Traian practica Karate Kyokushin din 1988, centura neagra 4 dani, ii plac mult drumețiile…

- Egiptul este vedeta de Paști acesta și deja nu se mai gasesc locuri pentru zborurile din Targu Mureș pentru perioada sarbatorilor. Este și vacanța pentru copii, prin urmare, se fac rezervari pentru sejururi de o saptamana. La aceasta data, in Egipt vremea este prielnica iar prețurile imbatabile: intre…

- Powerglide Studio este un proiect la inceput de drum inițiat de Cristina Bruma și Denis Demian, doi studenți la actorie a Universitații de Arte din Targu Mureș. Cristina este pe ultima suta de metri in programul de licența, specializarea actorie, iar Demi, așa cum il știu prietenii, urmeaza sa finalizeze…

- Saptamana aceasta in Sala Sporturilor din Targu Mureș se desfașoara meciurile de Futsal din grupa 5 de Calificare la Turneul Final EURO FU 2022, echipele participante fiind urmatoarele: ROMANIA SLOVACIA și GEORGIA. Potrivit informațiilor oferite de catre reprezentanții Salii Sporturilor, meciurile se…