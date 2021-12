Stiri pe aceeasi tema

- Promovarea turismului si lipsa fortei de munca calificate in acest domeniu sunt principalele probleme pe care le-am identificat si, de aceea, imi propun sa fac echipa cu toti reprezentantii din turism pentru a gasi solutii, sustine Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului si Turismului.…

- Ministrul antreprenoriatului și turismului, Constantin-Daniel Cadariu, s-a intalnit miercuri, 08 decembrie a.c., cu o delegație a Federației Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), pentru o scurta trecere in revista a problemelor intampinate de membrii acestei structuri reprezentative in desfașurarea…

- Aproximativ 77% dintre companii isi vor recompensa angajatii de sarbatori, prin acordarea de bani, zile libere sau cadouri. Aproximativ circa 28% dintre companiile din Romania vor acorda abgajaților prime de Craciun, 18% vor oferi zile libere suplimentare, iar 16% spun ca vor recompensa angajatii cu…

- Liberalii prin intermediul unui secretar de stat de la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și a unui consilier din acest minister susținuți de eternele cozi de topor din turism au inventat o procedura ilegala pentru ca peste 10.000 de firme din domeniul HoReCa sa nu mai beneficieze,…

- Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc a elaborat un set masuri care sa fie introduse in programul viitoarei coalitii de guvernare. Printre acestea se numara fiscalizarea bacșișului și reintroducerea voucherelor de vacanța. “Avand in vedere propunerile incomplete ale asociatiilor profesionale…

- Reprezentanții marinei SUA au prezentat primele rezultate ale unei anchete potrivit carora submarinul nuclear USS Connecticut a lovit un „munte” subvatic care nu figura pe harti. Insa, in comunicat nu a fost amintit nimic despre scopul operatiunilor efectuate de acesta in Marea Chinei de Sud, nici locul…

- Analiza DIPLOMA 2021 Conform unei analize interne realizate in comunitatea DIPLOMA de catre The Institute, peste 70% dintre membrii industriilor creative considera ca le-a fost afectata activitatea, ca urmare a pandemiei. Printre alte provocari identificate in general la industria din care fac parte,…

- Un parinte a povestit pe retelele de socializare ce experienta a avut cu reprezentantii Directii de Sanatate Publica dupa ce copilul sau, elev in clasa a 5-a a fost depistat pozitiv cu virusul SARS-COV2. Mama copilului a vrut sa traga un semnal de alarma legata de problema inchiderii scolilor, avand…