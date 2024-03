Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 14 ani a fost lovit de un cal, marți, in satul Manzați, comuna Ibanești, din județul Vaslui. Copilul a fost preluat in stare grava de o autospeciala cu medic a Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vaslui și transportat de urgența la Spitalul din Barlad. Victima prezinta un traumatism…

- Scene de film horror, la Vaslui! Femeie de 42 de ani, gasita in casa cu capul zdrobit. Concubinul ei a fost reținutO femeie in varsta de 42 de ani a fost gasita decedata in locuinta concubinului sau, existand suspiciunea ca ar fi fost ucisa de acesta cu mai multe lovituri in zona capului. Ce…

- Un incendiu puternic a izbucnit, luni dupa-amiaza, la mai multe garaje si magazii din municipiul Barlad, situate pe strada Florilor, in spatele Liceului Pedagogic. La fata locului, Detasamentul de Pompieri Barlad intervine cu patru autospeciale de stingere cu apa si spuma si echipaje specializate. ‘La…

- Viceprimarul comunei Codaesti, Lenuta Damian, a fost retinuta de politisti in urma unei perchezitii domiciliare desfasurate in cursul zilei de joi. Femeia, care este si profesor de Limba Romana la Liceul ‘Stefan cel Mare’ din comuna Codaesti, este acuzata ca ar fi folosit o diploma falsa, in baza careia…

- Viceprimarita comunei Codaesti, Lenuta Damian, a fost retinuta de politisti in urma unei perchezitii domiciliare desfasurate in cursul zilei de joi, transmite Agerpres. Viceprimarița este și profesoara de de Limba Romana la Liceul „Stefan cel Mare” din comuna Codaesti și este acuzata ca și-a falsificat…

- Intr-un gest fara precedent, fermierii din Botoșani, Bacau, Iași, Vaslui, Buzau și restul țarii se pregatesc sa declanșeze un protest de amploare pe modelul celor din Germania, cu mobilizare pe Drumul European E85 și blocarea unor drumuri județene și orașe. Aceștia iși exprima nemulțumirea fața de diverse…

- Șefii din cadrul Poliției considerați responsabili dupa ce Catalin Cherecheș, fostul primar din Baia Mare, a reușit sa fuga din țara dupa condamnarea definitiva și-au pierdut funcțiile, dar au ramas in sistem, fiind redistribuiți pe alte funcții. Despre cazul lor, Catalin Predoiu, ministrul de Interne,…