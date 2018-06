Constantin Budescu s-a transferat la Al-Shabab

Stiri pe aceeasi tema

- Clubul saudit Al Shabab a anuntat transferul mijlocasului Constantin Budescu de la FCSB. El a semnat un contract pe trei ani cu gruparea la care antrenor principal este Marius Sumudica, transmite News.ro . Budescu este al doilea jucator de la FCSB transferat in aceasta pauza competitionala, dupa fundasul…

- Internationalul roman Constantin Budescu, legitimat la FCSB, a semnat un contract pe o perioada de trei ani cu echipa saudita de fotbal Al Shabab, a anuntat clubul arab pe contul sau de Twitter. Pentru mijlocasul ofensiv nu este prima plecare la o echipa din strainatate, el avand o experienta nereusita…

- Marius Sumudica (47 de ani) l-a transferat deja pe Valerica Gaman (29 de ani) la Al Shabab, face tot posibilul pentru a-l aduce si pe Constantin Budescu in Arabia Saudita, dar pregateste si o mutare complet surprinzatoare.

- Marius Șumudica l-a transferat la Al Shabab pe Valerica Gaman de la FCSB și ii mai are pe lista pe Constantin Budescu și Denis Alibec. Pana la ultimii doi, presa saudita anunța ca are un nou jucator preferat. Romanul și l-ar dori la echipa și pe Alex Munteanu, fotbalist care a retrogradat cu Poli Timișoara…

- Gigi Becali, finanțatorul FCSB, care azi, luni, 25 iunie, a implinit 60 de ani, a anunțat ca dupa Alibec, gruparea roș-albastra este foarte aproape de a se desparți și de Constantin Budescu (29 de ani). Coordonatorul vicecampioanei are șanse de a redeveni coleg cu Valerica Gaman, dar in Arabia Saudita,…

- Gigi Becali a declarat ca mijlocasul FCSB Constantin Budescu este dorit de antrenorul Mariu Sumudica pentru un transfer la noua echipa a tehnicianului, Al Shabab, din Arabia Saudita, transmite News.ro . “(n.r. – despre un interes al FCSB pentru jucatorul sarb Aleksander Lutovac) Nu e nimic adevarat…

- Marius Șumudica (47 de ani) a semnat in aceasta vara cu Al Shabab, iar astazi a reușit sa-l transfere la echipa saudita pe Valerica Gaman (29 de ani). Fundașul a fost transferat de la FCSB in schimbul sumei de 75.000 de euro. Jucatorul intrase in dizgrația lui Gigi Becali, iar patronul roș-albaștrilor…

- Consiliul Investiorilor Straini a dat publicitații rezultatele unui sondaj intern care arata ca increderea in mediul de afaceri din Romania a continuat sa scada, in ciuda faptului ca 54% dintre respondenți se așteapta ca veniturile lor sa creasca in acest an. ”Peste 70% dintre respondenți spun ca evoluțiile…