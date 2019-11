Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Bergodi, antrenorul lui FC Voluntari, a declarat, in urma remizei dintre echipa sa și Poli Iași, scor 2-2, ca este foarte mulțumit de evoluția echipei sale.”Echipa a jucat foarte bine, am avut puțina frica cand conduceam cu 2-1. In general, echipa a jucat foarte bine. Am spus și…

- Celtic Glasgow, adversara a CFR Cluj in grupele Ligii Europa, a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Livingston, intr-un meci din etapa a XIV-a a campionatului Scotiei.Golurile au fost marcate de Edouard ’20, Brown ’57 si Forrest ’64, ‘90+1, informeaza mediafax.ro.…

- Dan Nistor a declarat, la conferința de presa premergatoare partidei dintre Dinamo București și Academica Clinceni, ca nu toți jucatorii echipei naționale au dat tot ce au putut pe teren.”Daca aș fi introdus din primul minut, mi-aș da viața pentru echipa naționala, la fel cum fac și la club.…

- FCSB l-ar putea transfera pe Constantin Budescu de la Astra Giurgiu. Gigi Becali, patronul bucureștenilor, a anunțat ca exista posibilitatea ca mutarea sa se faca, dar mai intai vrea sa discute cu jucatorul potrivit mediafax.Daca Budescu va ajunge la FCSB, nu va juca pe postul sau obișnuit,…

- *Selectionerul Cosmin Contra a convocat 25 de jucatori pentru ultimele doua partide ale tricolorilor din preliminariile pentru EURO 2020. Printre cei convocati se afla si Constantin Budescu si Denis Alibec de la Astra Giurgiu.Dintre cei 25 de fotbalisti, doar noua din campionatul intern, cate doi…

- Denis Alibec (28 de ani) a reușit doua pase de gol in victoria cu 4-0 a Astrei in fața lui Poli Iași. Constantin Budescu (30 de ani) a bifat doua bijuterii de goluri și Alibec il propune la naționala. „Putem spune ca am facut cel mai bun meci al sezonului, dar la 1-0 am tremurat un pic. Toata echipa…

- Astra Giurgiu a obținut o victorie importanta impotriva lui Dinamo, scor 3-2, iar Constantin Budescu (30 de ani) a fost omul meciului, marcand doua goluri, dar Dani Coman, președintele giurgiuvenilor, s-a declarat suparat pe fotbalist. Vezi AICI desfașurarea partidei „Budi” a incasat al doilea cartonaș…

- Constantin Budescu (30 de ani) s-a transferat in aceasta vara la Astra Giurgiu, dar nu poate evolua inca pentru echipa pregatita de catre Dan Alexa (39 de ani). Antrenorul giurgiuvenilor a vorbit despre situația mijlocașului in conferința de presa premergatoare meciului cu CFR Cluj din etapa a opta…