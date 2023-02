Constantin Brâncuși se reîntoarce la Palatul Cesianu-Racoviță ​O expoziție aniversara ce reunește opere simbol semnate de Constantin Brancuși, obiecte personale ale marelui maestru, alaturi de experiențe new media „AiBrancuși” și cafea cu arta sunt elementele care vor defini Ziua Naționala Constantin Brancuși la Palatul Cesianu-Racovița in weekendul 18-19 februarie. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

