Constantin Balaceanu Stolnici a murit la varsta de 100 de ani. Anuntul decesului academicianului a venit pe contul de Facebook al Universitatii Ecologice. Om de știința respectat, medic neurolog și profesor de neuropsihologie și anatomie a sistemului nervos, Constantin Balaceanu-Stolnici a fost și președinte de onoare al senatului Universitații Ecologice din București (UEB). Ce a […] The post Constantin Balaceanu Stolnici a murit. Academicianul avea 100 de ani. Ce functii a ocupat first appeared on Ziarul National .