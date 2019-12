Constanteni salvati de jandarmii montani si salvamontisti. Pe unde i-a prins iarna si ce au patit

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 40 de turisti ramasi cu masinile blocate din cauza ghetii de pe DJ 714 din zona montana a judetului Dambovita au fost ajutati, vineri, de jandarmii montani, salvamontisti si politisti, informeaza Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) Dambovita. "Jandarmii montani de la Postul…

- Jandarmii montani de la Postul Pestera, salvamontistii si Politia pentru platoul Padina au actionat, vineri, 27 decembrie, pentru sprijinirea mai multor turisti aflati in dificultate in Muntii Bucegi.

- 40 de turiști din Prahova, Brașov, Constanța și București au ramas, vineri, blocați in Munții Bucegi, dupa ce drumul a fost acoperit de gheața. In sprijinul turiștilor au intervenit jandarmii montani, polițiștii, dar și angajați ai Domeniului Public, care au impraștiat material antiderapant, scrie…

- Jandarmii montani de la Postul Peștera, salvamontiștii și poliția pentru platoul Padina au acționat in urma unui apel la 112, Post-ul MOROIENI: Trafic in condiții de iarna pe DJ. 714 Moroeni-Peștera apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Condițiile meteorologice și mașina neechipata corespunzator puteau fi fatale pentru trei persoane din județul Galați, care s-au aventurat in zona Luncile Prigoanei, unde au ramas impotmoliți cu mașina. In urma unui apel la 112, un echipaj de jandarmi din cadrul Postului de Jandarmi Montan Șugag a intervenit…

- Trei persoane, printre care si un copil, care s-au ratacit, miercuri seara, intre Cabana Susai si Cioplea, judetul Brasov, au solicitat sprijinul autoritatilor, in zona intervenind atat salvamontistii, cat si jandarmii. Cele trei persoane nu au avut nevoie de ingrijiri medicale si au fost duse la…

- Un urs de circa o suta de kilograme care ramasese prins intr-un gard, in satul Coza din judetul Vrancea, a fost salvat, luni, dupa aproape o zi de chin, pentru ca la Inspectoratul Judetean de Jandarmi nu exista un angajat care sa fie instruit pentru a folosi o arma si nici substante cu care sa fie…