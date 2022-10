Constanteni adusi acasa“ cu arcanul! Unul are condamnare pentru viol in Suedia, celalalt pentru trafic de persoane in scopul exploatarii de prostitutiei, in Belgia

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Constanța a aprobat transferul unui traficant de droguri, fost luptator lituanian, Tadas Miceika, din Penitenciarul Gherla, intr-un penitenciar din Lituania. Acesta a fost condamnat, in octombrie 2018, de Curtea de Apel Constanta, la 18 ani si sase luni de inchisoare in dosarul celei…

- Numarul de buletine care pot fi facute pe o singura adresa ar putea fi limitat, printr-un proiect de lege ajuns in Parlament. Scopul e sa stopeze fenomenul luarii in spațiu, care a capatat proporții in Romania. Autoritațile susțin ca sunt cazuri in care, in acte, mii de oameni stau in același apartament.…

- Autorii crimei care a șocat Romania la finele anului 2020, cand cadavrul Sabinei Mircea a fost descoperit intr-o valiza incendiata, pe marginea unui drum din apropiere de Ghimpați, au primit cate doi ani in plus, pentru trafic de persoane și proxenetism.

- Se discuta tot mai mult in intreaga Europa despre reducerea consumului de gaze și energie electrica, iar autoritațile din Romania au stabilit ca vom urma modelul occidental. Premierul Nicolae Ciuca i-a incurajat pe romani sa mai stinga lumina intre orele de varf pentru ca ar putea fi recompensați, fara…

- In data de 20.08.2022, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 479.000 persoane, cetateni romani si straini, cu peste 123.500 mijloace de transport.Pe sensul de iesire din Romania, au fost…

- Cine este Andrew Tate, noua vedeta TikTok care promoveaza conținut violent și misogin / El s-a mutat din Marea Britanie in Romania și este anchetat pentru trafic de persoane și viol – presa britanica

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca luni au intrat in Romania, prin punctele de frontiera, 185.880 de persoane, dintre care 12.068 de cetateni ucraineni, in scadere cu 8,4% fata de ziua precedenta.