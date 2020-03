Constanteanul ucis de Covid 19, inhumat fara ritualurile religioase specifice cultului musulman

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata a fost inregistrat in Constanța primul deces al unei persoane infectate cu coronavirus. Este vorba de un barbat de 67 de ani, internat la Spitalul de Boli Infecțioase. Acesta suferea de diabet zaharat: „Barbat, 67 ani, jud. Constanța, internat in Spitalul de Boli Infecțioase Constanța din 25.03.2020.…

- Inca șapte pacienți infectați cu COVID-19 s-au stins, astfel ca bilanțul morților in Romania ajunge la 37. Este vorba despre: 31. Barbat, 65 ani, jud. Arad, internat in Spitalul Județean Arad, transferat in data de 22.03.2020 in secția, iar in data de 25.03.2020 transferat la Spitalul de Boli Infecțioase…

- Au fost inregistrate inca 4 decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus, conform Grupului de Comunica Strategica. Romania a ajuns astfel la un numar de 34 decese.*31. Barbat, 65 ani, jud. Arad, internat in Spitalul Județean Arad, transferat in data de 22.03.2020 in secția, iar in data…

- Conform unei informari a Grupului de Comunicare Strategica, in acest moment, in Romania, sunt 153 cadre medicale infectate cu noul coronavirus. Conform datelor raportate din teritoriu catre Institutul Național de Sanatate Publica – Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile,…

- Astazi, 22 martie, au fost inregistrate primele 2 decese pe teritoriul Romaniei ale unor pacienti infectati cu noul tip de coronavirus, se arata intr un comunicat al Grupului de Comunicare Strategica.Este vorba despre pacientul in varsta de 67 de ani confirmat cu COVID 19 pe 18.03.2020 la UPU din cadrul…

- Numarul cazurilor de coronavirus a ajuns la 367 in Romania, conform Grupului de Comunicare Strategica. Sunt 17 persoane cu COVID-19 internate la Timișoara cu coronavirus. La Victor Babeș, 36 de persoane au fost vindecate. Pana la acesta data, de la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Dr.Victor…

- Guvernul Romaniei a lansat luni, 16 martie, platforma online COVID-19 Stiri Oficiale (se poate accesa AICI ). Site-ul este realizat prin intermediul Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei si al organizatiei non-guvernamentale Code for Romania. “Platforma online COVID-19 Stiri Oficiale centralizeaza…

- Cel de-al 13-lea caz de infectare cu noul coronavirus a fost confirmat la nivel național, au anunțat reprezentanții Grupului de Comunicare Strategica privind situația COVID-19 in Romania.Este vorba despre un barbat de 72 ani, din Galați care a venit din Lombardia in data de 29 februarie. In…