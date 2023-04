Constanteanul suparat: Un presedinte de asociatie de proprietari reclama Termoficare Constanta SRL. Le-a fost refuzata eliberarea copiei buletinului de verificare metrologica a gigacalorimetrului!

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joseph Biden, a cerut vineri Administratiei de la Moscova sa il elibereze pe jurnalistul american arestat preventiv in Rusia sub acuzatia de spionaj, iar Presedintia Rusiei a recomandat Washingtonului sa nu treaca la masuri de retorsiune

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a afirmat, luni, ca vom avea parte de o revizuire a Constituției actuale, dar problema cea mare este lipsa disponibilitații pentru negociere. In ciuda majoritații confortabile deținute de actuala coaliție in Parlament, o revizuire a Constituției ar…

- Romania a invins Insulele Feroe fara mari emoții, 25-17, și continua cursa pentru calificarea la Campionatul European din 2024, care va fi gazduit de Germania. „Tricolorii” veneau dupa o infrangere umilitoare suferita in deplasare in fața aceleiași formații, astfel ca au rasuflat ușurați dupa ce au…

- Ianis Hagi (24 de ani), mijlocașul ofensiv constantean de la Rangers, a intrat pe final in victoria cu Hibernian, scor 4-1, in campionatul Scoției.Hagi a bifat 13 minute cu Hibernian, dupa ce etapa trecuta jucase doar doua minute, cu Kilmarnock. Ianis a intrat in locul Fashion Sakala, omul meciului…

- Președintele rus Vladimir Putin a comparat, joi, lupta de acum impotriva Ucrainei și a aliaților sai occidentali cu victoria Rusiei impotriva Germaniei naziste in cel de-al Doilea Razboi Mondial, intr-un discurs care a marcat 80 de ani de la batalia decisiva de la Stalingrad, informeaza Reuters,…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a transmis, duminica, 29 ianuarie, felicitari noului președinte al Cehiei, Petr Pavel, pentru victoria in alegeri. Intr-un mesaj facut public pe contul sau de Twitter, șefa statului a scris ca iși dorește aprofundarea cooperarii dintre cele doua țari. {{660426}}„Felicitari…

- Mihai Stoica (57 de ani), managerul general al celor de la FCSB, a analizat prestația vicecampionilor in victoria cu Hermannstadt, scor 1-0. Mihai Stoica a dezaluit ca Andrei Cordea sufera de o pubalgie și din acest motiv a fost ținut rezerva in deplasarea de la Sibiu. Mihai Stoica: „Cordea are o…

- Forțele ruse au atacat Ucraina cu 45 de drone de lupta iraniene, in timpul noptii de sambata spre duminica, 32 dintre ele fiind distruse, a anuntat armata ucraineana. Potrivit unui oficial ucrainean, rușii au scris pe unele drone „An Nou Fericit”. La Kiev și in alte regiuni, numeroase explozii au fost…