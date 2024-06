Constanteanul suparat: Un copil, ranit la cap cu o bucata de teava ramasa in iarba, in parcul de la gara! O intamplare nefericita a avut loc ieri, 20 iunie 2024, in parcul de la gara, proaspat renovat de primarie. Un copil s a ranit, in timp ce juca fotbal in parc cu prietenii, intr o bucata de teava metalica ramasa in pamant. Verisoara copilului ranit a prezentat intreaga situatie si le recomanda mamicilor, pe o retea de socializare, sa fie atente unde isi lasa copiii sa se joace, pentru ca pericolul se poate ascunde in iarba. "Fac aceasta postare pentru a atrage atentia tuturor mamicilor Ieri ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

