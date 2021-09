Constănțean prins în Timiș în timp ce făcea trafic de migranţi Noua migranți turci au fost descoperiți de politistii de frontiera de la Jimbolia intr-un microbuz condus de un barbat din Constanța. Soferul este cercetat pentru savarsirea infractiunii de trafic de migranti, deoarece a preluat migrantii din apropierea granitei cu Serbia si intentiona sa-i transporte spre Timisoara. In data de 22 septembrie, in jurul orei 00.40, […] Articolul Constanțean prins in Timiș in timp ce facea trafic de migranti a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

