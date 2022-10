Constantean mort intr-un accident rutier in judetul Maramures Un constantean de 44 de ani si a pierdut viata astazi, 28 octombrie 2022, intr un accident rutier produs in judetul Maramures, localitatea Petrova.Potrivit informatiilor oficiale, impactul ar fi avut loc intre autoturismul in care se afla barbatul din judetul Constanta si un capat de podet.Cazul se afla in atentia anchetatorilor din Viseu de Sus, potrivit carora barbatul se afla la volanul autoturismului, avand directia de mers spre localitatea Petrova, iar, la un moment dat, a parasit partea ca ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

