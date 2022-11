Constantean, inselat sa achite transportul cu elicopterul SMURD din Constanta in Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta a propus judecatorului de drepturi si libertati de la Judecatoria Constantaluarea masurii arestului preventiv, pe o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 03.11.2022 si pana la data de 02.12.2022 inclusiv,a inculpatului D.I.B.,cercetat…

- O fetița de o luna din Tulnici a ajuns aseara in stare grava la Spitalul Județean de Urgența „Sf. Pantelimon” Focșani, unde se zbate intre viața și moarte. Din primele informații, aseara, micuța ar fi fost lovita din greșeala cu o foarfeca in fontanela, de unul dintre frații sai. O joaca intre copii,…

- Accident cumplit, duminica dupa-amiaza pe A3, Ploiești - București, la km 63. Coliziunea s-a produs intre un autoturism și o autoplatforma, fiind implicate 5 persoane. La locul intervenției ISU Prahova a deplasat urmatoarele forțe: o autospeciala de stingere, o descarcerare, doua ambulanțe SMURD, dintre…

- Elicopterul SMURD Neonat intervine miercuri dimineața, 7 septembrie, la Sinaia pentru a prelua un bebeluș. Copilul s-a nascut cu malformații și are nevoie urgenta de intervenție chirurgicala la București.

- Un barbat din București s-a inecat sambata in stațiunea Neptun: La fața locului a intervenit și elicopterul SMURD. Potrivit ISU Constanța, barbatul a fost scos din apa in stațiunea Neptun. La fața locului au intervenit echipajele SMURD Saturn și elicopterul SMURD. Fii la curent cu cele mai…

- Un accident rutier in care au fost implicate cinci autovehicule s-a produs joi seara, pe autostrada A1, la kilometrul 12 pe sensul spre București, șapte persoane fiind ranite. La fața locului acționeaza o autospeciala de stingere cu apa și spuma, un echipaj de descarcerare, șase echipaje SMURD, UTIM…

- Un accident rutier grav a avut loc pe A1, in sensul spre București. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP…

- Un turist in varsta de 21 de ani s-a ranit dupa ce a sarit in apa la Costinești, pe plaja Gosip, a transmis ISU Constanța. „Nu iși mai simțea picioarele și mainile, dar a fost gasit conștient și cooperant”, au declarat surse din cadrul ISU pentru Libertatea. Apelul la numarul de urgența 112 s-a facut…