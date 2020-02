Constantean, fost sef al ANAF, numit consilier la Cancelaria lui Orban. Fratele lui este procuror la DNA Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Bodu a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, printr-o decizie a premierului interimar Ludovic Orban publicata, luni, in Monitorul Oficial.In textul deciziei se precizeaza ca Bodu va avea atributii in domeniul financiar-fiscal. Printr-o…

- Sebastian Bodu a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, printr-o decizie a premierului interimar Ludovic Orban publicata, luni, in Monitorul Oficial.Sebastian Bodu, fostul sef al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala intre anii 2005 - 2007, va avea atributii…

- Președinte al PMP Argeș și consilier județean, Catalin Bulf a fost numit secretar de stat la Ministerul Economiei, Energie și Mediului de Afaceri. Decizia a fost publicata marți 14 ianuarie in Monitorul Oficial. Catalin Bulf va renunța in urmatoarele zile la mandatul de consilier județean pentru a putea…

- Raul Cristian Petrescu a revenit in echipa Direcției Regionale Antifrauda Fiscala București-Direcția generala antifrauda fiscala din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala. El a fost numit, astazi, de premierul Ludovic Orban in funcția de inspector general adjunct. Raul Cristian Petrescu…

- Raul Cristian Petrescu a demonstrat, pana acum, ca este un profesionist cu o cariera impecabila și revine in echipa Direcției Regionale Antifrauda Fiscala București-Direcția generala antifrauda fiscala din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala. El a fost numit, astazi, de premierul Ludovic…

- Valentin Bretfelean, lider PMP in judetul Mures, a fost numit de premierul Ludovic Orban consilier de stat in Cancelaria sa, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial. Bretfelean a devenit cunoscut prin discursul si actiunile indreptate impotriva drepturilor comunitatii maghiare din Targu…

- Moș Nicolae a fost extrem de darnic cu fostul președinte al PNL Campina, Virgil Guran, in prezent președintele Organizației Județene Dambovița a PNL. I-a adus funcția de consilier de stat pe probleme de ordine publica și siguranța cetațeanului la Cancelaria premierului Ludovic Orban. Decizia de numire…

- Aseara, tarziu, in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, numarul 967, au fost publicate o serie de decizii care vizeaza Ministerul Afacerilor Interne.Astfel a fost eliberat, din functia de secretar de stat, Chirila Dumitru Daniel, in locul sau fiind numit chestorul de politie Bogdan Despescu, fost…