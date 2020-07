Constantean condamnat la doi ani si jumatate, pentru conducere fara permis

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, impreuna cu politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Sanmihaiu Almasului, au pus in aplicare, joi, 25 iunie a.c., un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea emis de Judecatoria Jibou pe numele unui tanar de 24 de ani. Cel in cauza…

- Politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au identificat o tanara, de 25 de ani, pe numele careia Tribunalul Constanta a emis un mandat de executare a pedepsei de 3 ani de inchisoare, sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de persoane. Persoana in cauza a fost escortata si incarcerata…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politistii constanteni. In cauze, au fost intocmite dosare de cercetare penala.La data de 15 iunie a.c., in jurul orei 20.30, politisti din cadrul Politiei orasului Ovidiu, aflandu se in exercitarea atributiilor de serviciu impreuna cu politisti locali, au…

- La data de 7 iunie a.c., in jurul orei 23.45, politistii din cadrul Politiei municipiului Campia Turzii au depistat un conducator auto, in varsta de 21 de ani, din municipiul Campia Turzii, in timp... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Politistii de la Rutiera au depistat in trafic un craiovean, de 42 de ani, dat in urmarire la nivel international inca din anul 2016. Barbatul a fugit de politisti, insa a fost prins si incarcerat in penitenciar. Conducere fara permis si refuzul de recoltare a probelor biologice. Acestea sunt infractiunile…

- Astazi, 25 mai, politistii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurala Targoviște au pus in aplicare un mandat de executare Post-ul VACAREȘTI: Barbat condamnat la inchisoare cu executare pentru conducere fara permis și sustragere de la recoltarea probelor biologice apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- La data de 13 aprilie a.c., in jurul orei 19.30, politistii din cadrul Poliției municipiului Turda, Sectia 9 Politie Rurala au depistat un tanar, in varsta de 26 de ani, din comuna Cojocna, in timp... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- La data de 11 aprilie a.c., in jurul orei 23.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda au depistat un barbat, in varsta de 47 de ani, din orașul Campeni, județul Alba, in timp ce conducea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!