Constantean, arestat preventiv pentru furt din bancomat

Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Constanta, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au efectuat 2 perchezitii domiciliare, intr un dosar de distrugere, furt calificat si nerespectarea regimului materiilor explozive. In urma activitatilor desfasurate la data de 21 martie a.c., in Agigea si Oituz, din judetul Constanta, politistii de investigatii criminale au ridicat instrumente care ar fi fost folosite in activitatea infractionala de persoana in cauza. In fap ...