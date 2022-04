ConstantaEsteBine: Ziua 92 – 1.04.2022. Astazi sarbatorim siretenia

Incepem luna aprilie cu luna noua in Berbec, chiar din prima zi si cu o alta luna noua in Pesti, la final, in ultima zi, insotita si de o eclipsa partiala de soare .O luna calendaristica flancata de doua luni noi si finalizata cu o eclipsa de soare.Va recomand sa va puneti centurile de siguranta.Intram intr o luna puternica, dinamica, cu noutati si inceputuri, nu doar in prima zi, ci in fiecare dintre cele 30 de zile care urmeaza.O luna in care se transforma multe in jurul nostru, in noi insine ...