#ConstantaEsteBine: Ziua 70 – 11.03.2022 Astazi sarbatoresc echilibrul Ziua de 11 are mereu o vibratie speciala, pentru ca acest numar maestru rezoneaza continuu in vietile noastre, atunci cand apare.Zi de 11, an de 22, a 70 a zi a anului ndash; putem sa identificam o zi de echilibru, atunci cand apare in derularea timpului.Oamenilor nu le plac perioadele de echilibru. Pentru ca in aceste perioade nu se intampla nimic, sunt perioade de acumulare si adunare de forte, sau de recapitulare si incheiere de vechi socoteli. Echilibrul inseamna liniste, calm, pace.Echilibr ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

