#ConstantaEsteBine: Ziua 354 – 20.12.2022. Astazi sarbatoresc Ploaia Apa care cade din cer reprezinta simbolul fluxului fortei Vietii.Traim intr o lume centrata in jurul apei, corpul nostru fiind peste 75 fluid.Mentinerea circuitului apei in Natura este garantia mentinerii vietii.Ploaia este forta naturii ce ne invata abilitatile necesare pe Terenul de Vanatoare al vietii.In primul rand, ploaia este imprevizibila. Vine cand vine, trece cand trece. Ca orice energie feminina. Prognozele meteorologice se straduie sa prinda estimarile posibile ale schimbarilor de vre ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cautam lucruri si relatii care sa fie functionale. Dorim ca organismul nostru, conexiunile pe care acesta le are cu totul in jur hrana, apa, aer, locuinte, Natura si toate intamplarile vietii noastre zilnice sa functioneze eficient.Despre un motor se spune ca "merge ca uns".Despre o relatie se spune…

- Exista in fiecare femeie o parte salbatica, ce nu apartine lumii domesticite a civilizatiei. Este o parte care tanjeste dupa Natura, dupa lungi plimbari in aer liber, dupa libertatea pe care ti o sopteste vantul in parul despletit si fiorul de potential al unei carari care se afunda in padurea intunecata.Aceasta…

- M am trezit dimineata intr o alta zi insorita si frumoasa de toamna, auzind pasarelele cantand si observand pe geam gradina plina de frunze ingalbenite.Copacii se pregatesc de iernat, golindu se de frunze si intrand intr o stare de amortire.Sufletul meu este linistit si o stare de pace ma stapaneste…

- Ma bucur sa fim impreuna de atatea zile, la sarbatorirea vietii pe care o impartasim. Toamna frumoasa de afara ne invita sa iesim in Natura, sa ne plimbam printre arborii care isi schimba culorile.Sa facem pasi, sa ne miscam corpurile, sa iesim in aer liber si sa ne bucuram de razele soarelui mai bland…

- In fiecare an, in luna octombrie sunt zile frumoase, insorite, suficient de calduroase pentru a permite plimbari in Natura. In aceste zile, putem sa admiram in orice colt al Naturii culorile toamnei, amestecuri de verde de toate nuantele, galben, portocaliu, visiniu, roscat, ruginiu, maroniu ndash;…

- Am avut o discutie constructiva cu cineva apropiat despre "a cere" versus "a revendica".Si mi a adus revelatii despre folosirea acestor termeni, mai ales cand ma refer la puterea personala.Aud frecvent de la oameni despre "cautarea" vietii, in care isi cauta o ocupatie care sa le faca placere si sa…

- Orice incepe are un final.Astazi planeta Mercur iese din tranzitul retrograd.Energiile foarte amestecate si oarecum haotice induse de miscarile planetare retrograde se mai linistesc.A trecut si ceva timp de la Echinoctiul de toamna si ne instalam incetul cu incetul in energia schimbatoare a anotimpului…

- Natura ne ofera uneori spectacole incredibile, in fata carora ramanem muti. Pana si dialogul interior din capul nostru, ce se deruleaza continuu, zi si noapte, inceteaza minute bune cand este martorul frumusetilor ce ni se desfasoara in fata ochilor.La Constanta a plouat cu soare, in dupa amiaza zilei…