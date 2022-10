#ConstantaEsteBine: Ziua 300 – 27.10.2022. Astazi sarbatoresc pasii Ma bucur sa fim impreuna de atatea zile, la sarbatorirea vietii pe care o impartasim. Toamna frumoasa de afara ne invita sa iesim in Natura, sa ne plimbam printre arborii care isi schimba culorile.Sa facem pasi, sa ne miscam corpurile, sa iesim in aer liber si sa ne bucuram de razele soarelui mai bland al toamneiPasii in plimbare in reamintesc de pasii pe care ii avem de facut in orice nou proiect sau noua actiune.Am primit o intrebare de la o pacienta, preocupata de un dialog mental asurzitor, ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, in luna octombrie sunt zile frumoase, insorite, suficient de calduroase pentru a permite plimbari in Natura. In aceste zile, putem sa admiram in orice colt al Naturii culorile toamnei, amestecuri de verde de toate nuantele, galben, portocaliu, visiniu, roscat, ruginiu, maroniu ndash;…

- Orice incepe are un final.Astazi planeta Mercur iese din tranzitul retrograd.Energiile foarte amestecate si oarecum haotice induse de miscarile planetare retrograde se mai linistesc.A trecut si ceva timp de la Echinoctiul de toamna si ne instalam incetul cu incetul in energia schimbatoare a anotimpului…

- Natura ne ofera uneori spectacole incredibile, in fata carora ramanem muti. Pana si dialogul interior din capul nostru, ce se deruleaza continuu, zi si noapte, inceteaza minute bune cand este martorul frumusetilor ce ni se desfasoara in fata ochilor.La Constanta a plouat cu soare, in dupa amiaza zilei…

- Ziua egala cu noaptea. Intrarea soarelui in zodia Balantei. Echilibrul. Centrarea.Echinoctiul de toamna va avea loc la noapte, intre 22 si 23 septembrie la ora 04.04Astazi energia Pamantului este linistita si calma. Zilele dinainte de Echinoctii si Solstitii sunt zilele in care liniile de energie ale…

- Bine v am regasit intr o frumoasa zi de toamna, in care Sufletul meu simte nevoia sa celebreze viata, cu partile sale cele mai semnificative.Fluturii reprezinta in simbolica generala Sufletul.I am mai folosit ca reprezentari metaforice ale calatoriei vietii. Dar astazi simt in mod special nevoia sa…

- Exista niste trasaturi fundamental umane, pe care le observam in copii si dispar la adulti, in cursul programarii sociale.Una dintre ele este generozitatea. Si nevoia de a darui din generozitatea inimii, din empatie sau compasiune. Fiecare om doreste ca actiunile si cuvintele sale sa i imbogateasca…

- Cand vorbim despre gasirea resurselor pentru viata, ne referim la ocupatii conectate cu procurarea hranei: cultivarea, culesul, vanatoarea si pescuitul. Oamenii care sunt profund conectati cu pamantul si Natura cunosc importanta acumularii de resurse, mai ales conectate cu hrana, dar stiu ca orice in…

- "Adevarata problema cu care se confrunta astazi omenirea nu este aceea de a nu sti ce sa faca, ci de a nu vrea sa puna in aplicare actiunile care trebuie intreprinse" Theun Mares, Invataturile toltece, volumul II, Chemarea vulturuluiBine v am regasit, dragii mei, intr o zi vantoasa la malul marii.Apropierea…