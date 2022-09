#ConstantaEsteBine: Ziua 245 – 2.09.2022. Astazi sarbatoresc prognoza lunii Cuvintele voastre rostite din inima si comentariile pe care le ati facut la sarbatorirea multumirilor de ieri ma fac sa ma simt bucuroasa si multumita ca nevoia de comunicare pe frecventa inimii poate fi implinita. Personal, consider ca singurul sens pozitiv al comunicarii prin cuvinte este procesul de crestere. Daca prin folosirea cuvintelor, beneficiez atat eu, cat si cei cu care le impartasesc, in sensul sporirii constientizarii si al starii de bine, atunci comunicarea a avut sens.Astazi intr ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

