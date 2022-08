#ConstantaEsteBine: Ziua 225 – 13.08.2022. Astazi sarbatoresc non-actiunea In multe dintre lunile acestui an, pe data de 13 ale lunii am sarbatorit "frica".Emotia numita frica nu este altceva decat reactia la ganduri, la povestile mintii.Copiii mici, care exploreaza lumea pentru ca nu au cuvinte in care sa o descrie, nu traiesc starea de frica.Frica le este predata incepand cu gradinita si scoala, cand cuvintele incep sa aiba putere asupra existentei lor.Lumea in care traim este doar o descriere, pe care o fac cei din jur.Copiii primesc aceasta descriere foar ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iata ne la finalul unei saptamani intense, in care trecem accelerat prin "Portalul Leului", prin radiatii solare uriase si modificari masive ale frecventelor vibratorii. Ieri am sarbatorit in Ortodoxie "Schimbarea la fata" sau Metamorfosis. Nu intamplator acest eveniment este celebrat in mijlocul Portalului…

- In calendarul zodiacal al soarelui, ne aflam in perioada Leului, mijlocul verii, zodia cea mai solara, dinamica si pasionala.Precum corespondentul din natura, leul este o felina puternica, un predator de top, agil si eficient, care trezeste teama si respectul oponentilor. Este simbolul pentru curaj,…

- Cand esti o persoana friguroasa, zilele calde sunt reala binecuvantare.Frilozitatea interioara apare datorita unei tiroide slabite, care impreuna cu un ficat muncit si obosit, nu mai pot mentine temperatura interioara la o valoare optima de functionare.Multi dintre noi am descoperit care este temperatura…

- Primele modalitati prin care un copil cunoaste lumea sunt desenele. Reprezentam simplist, prin linii, cercuri, puncte si culori ceea ce observam la lumea din jur. Incercam sa transformam o realitate bogata, schimbatoare, complexa, uneori infricosatoare intr o varianta cat mai simpla, ce poate fi prelucrata…

- Astazi este ziua cea mai lunga a anului, maximul de lumina si soare care ajunge pe Pamant minutul de maxim fiind la ora 12.15, aproximativ, in Romania . Am urmarit in ultimii ani starea vremii si am observat cum in preajma Solstitiului de vara, vremea este frumoasa si insorita. In ziua dinainte ieri…

- Am in gradina cateva tufe de capsuni salbatici, care isi tot schimba locul de la an la altul, se plimba ba intr o parte, ba in alta a gradinii. De la acesti capsuni am invatat cat sunt de plimbarete plantele si cum isi cauta in continuu un loc potrivit, in care sa se simta confortabil sa aiba suficient…

- Galeria Țiriac Collection ofera acces gratuit copiilor in ziua de 1 iunie, care este Ziua Internaționala a Copilului. Galeria va fi deschisa in ziua de miercuri, 1 iunie, in intervalul orar 12:00 – 19:00. Copiii și tinerii cu varste sub 18 ani vor beneficia de un tur gratuit. In paralel, parinții sau…

- Vazand cifra zilei de astazi 29 si discutand cu cativa pacienti despre evenimentele ce vor urma in vietile lor examene de capacitate, de bacalaureat, de intrare la colegiu, examene tip Cambridge sau de scoala de soferi mi am amintit de structura organizata numita "scoala" ce a fost prezenta mare parte…