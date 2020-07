#ConstantaEsteBine: X-Ray la Cazinou? (fotoreportaj) Mi aduc aminte ca acum vreo 20 de ani imi placea sa joc shooting uri pe PC. In majoritatea lor, erau cu razboaie de gherila, cum vedem astazi in Afganistan Intrai, bine echipat, cu o mitraliera in mana, intr o cladire ruinata cu mai multe etaje si, dupa aproape fiecare colt sau pe scari, te astepta o primejdie ndash; unul sau mai multi dusmani care voiau sa te vada mort. Cateodata, jocul te mai ajuta cu cate ceva, de exemplu ndash; o pereche de ochelari X RAY cu care puteai sa vezi prin ziduri s ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

