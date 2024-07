ConstantaEsteBine: Valul 8 de energie – partea intai – ziua 13 18 iulie 2024 Luna este in crestere, astazi in semnul Sagetatorului

Stiri pe aceeasi tema

- Valul 9 de energie ndash; partea intai ndash; ziua 1015 iulie 2024O zi de inceput de saptamana, cu luna in crestere, inaintand rapid catre luna plina in Capricorn de pe 21 iulie.Va amintesc ca este a doua luna plina in Capricorn la rand, dupa cea din iunie.Si va fi despre inchideri karmice, finaluri,…

- Valul 8 de energie ndash; partea intai ndash; ziua 38 iulie 2024Inceput de saptamana, cu energii in crestere si accelerare.Ce inseamna toate acestea Multi stimuli pentru corpul fizic.Din toate partile, in acelasi timp, corpul biologic este solicitat si impins sa reactioneze. Digestia, respiratia, locomotia,…

- Valul 7 de energie ndash; partea intai ndash; ziua 814 iunie 2024 Bine va regasesc intr o alta zi de luna in crestere, cu energia intensa a retentiei si depozitarii in corp, atat a apei, cat si a tuturor substantelor. Reziduurile, gunoaiele, acizii se "agata" mai usor de noi, toata perioada asta, de…

- Valul 7 de energie partea intai ziua 612 iunie 2024Luna in crestere de astazi este in semnul Fecioarei si accentueaza o conjunctie intre planetele Mercur si Saturn. Comunicarea si destinul, cu rigiditatea si fixitatile Fecioarei pot crea dificultati in derularea vietii.Putem folosi benefic aceasta combinatie…

- Valul 7 de energie ndash; partea intai ndash; ziua 511 iunie 2024Energia lunii in crestere se intensifica, radiatiile furtunilor solare au atins maxime zilele trecute, corpurile se resimt si au nevoie de sustinere.Mineralele si vitaminele sunt componentele din alimente care ajuta cel mai bine in aceste…

- Valul 6 de energie ndash; partea intai ndash; ziua 1320 mai 2024 Energia in crestere a lunii se apropie de maxim. Presiunea in sistemul limfatic al corpului capului, in special creste.Eliminarile necesita supravegheate si sustinute. Este neplacut sa fii constipat sau sa nu elimini bine prin urina toxinele.…

- Valul 6 de energie ndash; partea intai ndash; ziua 613 mai 2024Energia lunii in crestere se simte intens.Creste presiunea in sistemul limfatic al corpului si capului, pot apare dureri in diferite parti articulatii, spate, sinusuri, urechi, gingii . Creste si presiunea emotionala interioara.Orice face,…

- Valul cinci de energie ndash; partea intai ndash; ziua 629 aprilie 2024Daca nu exista destule provocari, devenim lenesi, apatici si ne ingrasam usor.Asta se intampla adesea cu copiii si adolescentii pentru care parintii fac totul, nelasandu i sa invete din propriile suferinte neputinte sau sa se confrunte…