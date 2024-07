ConstantaEsteBine: Valul 8 de energie – partea a doua – ziua 7 27 iulie 2024 Cum merge provocarea cu opritul hranei dupa orele 18.00-19.00?

Stiri pe aceeasi tema

- Valul 8 de energie ndash; partea a doua ndash; ziua 424 iulie 2024Astazi am pentru voi o poveste metafora, despre viata noastra zilnica.M am apucat de provocarea cu disciplinarea serii.Este vara, soare, cald.Functioneaza Testati.Si acum povestea:"Calea vindecarii, ca orice cale de cautare, este ca un…

- Valul 8 de energie ndash; partea intai ndash; ziua 16 iulie 2024Am trecut printr o lunatie extraordinara, o luna noua in Rac cu o energie speciala.Racul este despre casa, familie si senzatia de siguranta.Mai ales, siguranta emotionala.Aceasta senzatie de siguranta are radacina in copilarie, in modul…

- Valul 7 de energie ndash; partea a doua ndash; ziua 425 iunieBine v am regasit dragii mei, la capatul tunelului de energie inceput de Solstitiu, ce a trecut prin Luna plina in Capricorn si a ajuns prin Rusalii, catre Sanziene.Ce energie intensa a fost Am simtit cu totii, daca am fost prezenti si atenti,…

- Valul 6 de energie ndash; partea a doua ndash; ziua 123 mai 2024Luna plina in Sagetator Maxim de presiune, maxim de acumulari de reziduuri, maxima aglomeratie de toate pentru toti ndash; viata se simte ca un ghem incalcit si masiv, daca nu au fost luate masuri de simplificare si eficientizare Elevii…

- Valul 6 de energie ndash; partea intai ndash; ziua 2, 9 mai 2024. Vremea afara este schimbatoare Vremea afara este schimbatoare. Reactia corpului in interior este la fel de schimbatoare.Este o perioada foarte buna pentru suplimente, vitamine si minerale. Recomand fiolele de la Oligo vegetal, cu Fier,…

- Valul 5 de energie ndash; partea a doua ndash; ziua 114 mai 2024Coboram vertiginos spre luna noua de pe 7 mai.Suntem pe maxim de eliminari, mai ales daca am ales sa postim sau sa ne oprim din ocupatiile obisnuite care ne tin focalizati pe activitati .Poate ati realizat ca de multe ori va mentineti activi…

- Valul cinci de energie ndash; partea a doua ndash; ziua 730 aprilie 2024Final de luna calendaristica. Mijloc de tranzit al lunii in scadere si perioada optima de detoxifiere si curatenie: in interior, in exterior.Daca planuim un detox pe ficat, sau un detox intestinal, acum este perioada optima pentru…

- Valul cinci de energie ndash; partea intai ndash; ziua 528 aprilie 2024 Suntem in zilele de luna in scadere, o perioada foarte buna de curatenii si eliminari. Planeta Mercur a intrat in tranzit direct, asa ca ne conectam mai bine la propriile ganduri si emotii, reusind in acelasi timp sa comunicam mai…