ConstantaEsteBine: Valul 7 de energie – partea a doua – ziua 9 30 iunie 2024 Ultima zi din luna iunie, o luna intensa, calduroasa si dinamica

Stiri pe aceeasi tema

- Valul 7 de energie ndash; partea a doua ndash; ziua 627 iunie 2024Energia in scadere a Lunii, cu tot ce inseamna eliminari, curatenii, detoxifieri, eliberari si usurari se intensifica.Vara vine la pachet atat cu zile calduroase, cu uscaciune si arsita, cat si cu timp disponibil, sa observi cum reactionezi…

- Valul 7 de energie ndash; partea intai ndash; ziua 511 iunie 2024Energia lunii in crestere se intensifica, radiatiile furtunilor solare au atins maxime zilele trecute, corpurile se resimt si au nevoie de sustinere.Mineralele si vitaminele sunt componentele din alimente care ajuta cel mai bine in aceste…

- Valul 6 de energie ndash; partea a doua ndash; ziua 134 iunie 2024O zi de marti, cu zeul Marte al razboiului patronand energia in scadere a lunii noi, ce atinge un maxim in urmatoarele doua zile.Eliminari sunt intense, radiatiile solare trimit aproape zilnic episoade de maxim, pe care le percepem in…

- Valul 6 de energie ndash; partea a doua ndash; ziua 123 iunie 2024Astazi avem o zi de 3 trei , simbolizata prin triunghi si trinitate.Triunghiul este simbolul miscarii.Cand exista trei elemente intr o structura, dinamica se intensifica.Intr o familie cu el si ea, cand apare copilul, soacra sau o a treia…

- Valul 6 de energie ndash; partea a doua ndash; ziua 628 mai 2024Zi de marti, cu actiune si dinamica, impregnata de luna in Varsator, imprevizibila si uneori, excentrica. Intr o saptamana cu luna in scadere, cu eliminari, curatenii, eliberari si dezlegari. Adica o reteta pentru miscari si schimbari neasteptate,…

- Valul 6 de energie ndash; partea 1 ndash; ziua 1118 mai 2024Energia lunii in crestere se simte intens.Ficatul munceste sa se elibereze de reziduurile acide, in consecinta apar somnolenta, slabiciunea, lipsa de energie, pe langa alte mici simptome locale respiratorii si digestive . Nevoile de odihna,…

- Valul 5 de energie ndash; partea a doua ndash; ziua 81 mai 2024Zi de Sarbatoare, in multe traditii.Celtii Sarbatoresc astazi Beltane, mijlocul distantei intre Echinoctiul de primavara si Solstitiul de vara.Crestinii se afla in Saptamana mareIar tinerii se bucura de timpul liber la mare sau munte, in…

- Valul 4 de energie ndash; partea a doua ndash; ziua 8Energia de luna in crestere se simte din ce in ce mai intens.Ieri am fost chemata la un domiciliu la niste cunoscuti, o pereche varstnica de aproape 80 de ani amandoi.Batranetea este un proces de uscare, acidoza si degradare a tesuturilor. Functie…