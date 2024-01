ConstantaEsteBine: Valul 1 – partea a 2-a – ziua 7. Nu stiu cum se vede la voi, dar de la mine se vede un prea plin

Stiri pe aceeasi tema

- Valul 1 ndash; partea a 2 a ndash; ziua 6Energia lunii continua sa creasca, in ritmul in care ne indreptam spre luna plina, ce urmeaza pe 25 ianuarie.Incepem sa i simtim deja influenta, in modul in care se "aduna" si "acumuleaza" toate in vietile noastre.Aceasta este perioada in care incepem sa ne simtim…

- Valul 1 ndash; partea a doua ndash; ziua 516 ianuarie 2024 Radiatii, schimbari electromagnetice, variatii termice sau hidrice, supra solicitare cu prea multi stimuli pentru corpul fizic, poluare atmosferica si calitate amestecata a hranei consumate, reactii emotionale de adaptare la "prea mult" si "prea…

- Valul 1 ndash; partea a doua ndash; ziua 415 ianuarie 2024Luna in creste isi continua drumul.Energia este de retinere, agatare, prindere si mentinere.Atentia poate fi pe ganduri si idei, care tind sa fie "agatate" odata ce ne intra un gand in cap, acolo ramane, si ruleaza la infinit . Paradoxul este…

- Valul 1 ndash; partea a 2 a ndash; ziua 314 ianuarie 2024Suntem in plina iarna, cu energia lunii in crestere.Cand iesi in exterior, dimineata si seara mai ales, mucoasele respiratorii se irita spontan.Nu este de mirare ca stranuturile, tusea si secretiile din nas sunt normalul acestei perioade.Sau ca…

- Valul 1 ndash; a doua parte ndash; ziua 213 ianuarie 2024Energia creste pas cu pas.La fel cum se mai stabilizeaza si confuzia si haosul curateniei interioare.Structurile existente devin mai clare si putem sa vedem urmatorii pasi mai usor.In corpul nostru, vitaminizarea si mineralizare sunt procesele…

- Valul1 ndash; a doua parte ziua 1Luna in crestere 12 ianuarie 2024 ndash; 25 ianuarie 2024Astazi este 12 ianuarie 2024Prima zi de schimbare a sensului energiei. Energia o ia "in sus", se schimba directia liniilor de energie.Am terminat cu eliminarile, eliberarile, emotiile si senzatiile.Incep cu reconstruirea,…

- Valul 1 ziua 2Ce putem sa facem in ziua de luna in scadere in care ne aflam a Curatenie in casa, care va tine mai mult decat in alte perioade; putem spala si schimba lenjeria se doarme mult mai bine si placut intr o lenjerie curata , putem sa ne spalam si aranjam rufele si incaltamintea; putem sa facem…

- Valul 1, ziua 1 28 decembrie 2023 Luna in scadere ndash; 28 decembrie 2023 ndash; 11 ianuarie 2024Luna in scadere induce o vibratie speciala, de eliberare, eliminare, curatare si indepartare a tot ceea ce nu mai avem nevoie.La nivel mental, inseamna sa realizam ce structuri sintactice vorbe, fraze,…