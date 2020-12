ConstantaEsteBine: Crosul umanitar Impreuna pentru Andrei“, la Navodari

Stiri pe aceeasi tema

- Diagnosticul in cazul lui Andrei a fost Osteoblastom tumora la nivelul coloanei cervicale. Andrei are o programare in Germania, pentru investigatii amanuntite, pentru a stabili cu exactitate procedura Costurile pentru inceperea acesteia variaza intre 50.000 si 100.000 de euro. Andrei, un tanar de 22…

- La recenta editie a Premiilor Academiei Romane pentru anul 2018, distinctii care se acorda oamenilor de stiinta si litere, artistilor romani, din tara sau din strainatate, pentru meritul de a fi contribuit, prin activitatea si opera lor, la dezvoltarea culturii si stiintei romanesti, mediul universitar…

- Ziarul Unirea FOTO| APEL UMANITAR pentru un tanar de 24 de ani, dintr-un sat din Alba, care a suferit doua accidente vasculare și are stent montat la inima: ”Are mare nevoie de o soba” Jurj Ghița Tatian este un tanar de 24 de ani nevoiaș și amarat care traiește intr-un sat din Apuseni, pe care greutațile…

- Strigat pentru viața La doar 26 de ani, Dorin Teodor Baba din Bucerdea Vinoasa are disperata nevoie de ajutor din partea semenilor. A fost diagnosticat cu tumoare a glandei pineale in ianuarie 2019, iar de atunci a suferit opt operații: una chiar in ianuarie 2019, alte șapte in perioada martie-octombrie…

- La doar 26 de ani, Dorin Teodor Baba din Bucerdea Vinoasa are disperata nevoie de ajutor din partea semenilor. A fost diagnosticat cu tumoare a glandei pineale in ianuarie 2019, iar de atunci a suferit opt operații: una chiar in ianuarie 2019, alte șapte in perioada martie – octombrie 2020. Din pacate,…

- Spectacolul "Doi moldoveni in Ardeal" va avea loc vineri, in Piata Mica, din centrul istoric al municipiului Sibiu, unde spectatorii beneficiaza de intrare libera, dar sunt incurajati sa doneze bani pentru Sebastian Bacila, un sibian de 19 ani, bolnav de cancer, informeaza un comunicat de presa al…

- Ziarul Unirea APEL UMANITAR pentru Ciprian, un tanar de 21 de ani din Alba, diagnosticat cu tetraplegie spastica incompleta și fractura de coloana APEL UMANITAR pentru Ciprian, un tanar de 21 de ani din Alba, diagnosticat cu tetraplegie spastica incompleta și fractura de coloana Ciprian este un tanar…

- Ziarul Unirea APEL UMANITAR: Tanar din Sebeș, bolnav de Covid-19, are nevoie urgenta de plasma O familie a lansat in aceasta dupa-masa un apel catre umanitate pentru baiatul lor, infectat cu Covid-19, care are nevoie de plasma. ,,Dragilor..apelez la voi cu o durere de nedescris in suflet! Sotul meu…