ConstantaEsteBine: 19.01.2023 Proiectul anului 2023 – O carte pe saptamana Cartea saptamanii – Arta parentajului plin de respect – Sura Hart si Victoria Kindle Hodson Pagina 50 Impliniti-va nevoia de a sti de ce aveti nevoie

- Capitolul 1Respect si cooperare: ce vor parintii si cum pot sa obtina"Respectul si cooperarea sunt in fruntea listei de lucruri pe care parintii spun ca si le doresc de la copiii lor. Poate ca sunteti unul dintre numerosii parinti dotati cu o alarma vocala automata care se declanseaza in toiul disputelor…

- Editura Herald, 2020Pagina 27"Multi cred ca misiunea unui parinte este aceea de a transmite si impune un set de valori culturale. Metodele obisnuite de a face acest lucru includ mustrari, sfaturi, ordine si corectii. Aceasta orientare spre modelul de "parinte ndash; profesor" este, din nefericire, cadrul…

- "Noi reactionam la crize, folosind trei puteri, in ordinea in care le am dezvoltat, atat la nivel istoric, cat si la nivel individual: Tribala, individuala si Simbolica. Aceasta reactie este automata ndash; este felul in care suntem programati sa ne descurcam in diferite situatii. Reactia noastra initiala…

- "Autoexplorarea este o componenta importanta a cresterii spirituale, care ne aduce multe satisfactii. Totusi, deseori, ideea de a ne cunoaste pe noi insine ne inspaimanta, pentru ca, asa cum am vazut la al doilea mit despre vindecare, noi asociem experienta auto cunoasterii cu o infioratoare singuratate.…

- "Exista cinci mituri principale despre vindecare, ce pot sa preia, in totalitate, puterea psihica si emotionala a unei persoane si sa faca vindecarea aproape imposibila. Fiecare dintre ele sustine constiinta ranilor, care serveste mult mai mult la slabirea corpului, decat la remedierea lui. Aceste modele…

- Pagina 32 Contul bancar celularCa sa intelegem implicatiile periculoase ale "ranologiei" este nevoie ca, mai intai, sa aruncam o privire la natura energiei care alimenteaza viata noastra pe Pamant. Fiecare dintre noi are sute de circuite energetice cu care ne conectam.Orice lucru din viata noastra ndash;…

- "Frumusetea, sub toate formele ei, este indispensabila fericirii, iar noi, oamenii, avem nevoie totusi de ceva mai multa decat am crede in mod rational. Sufletul nostru are la fel de multa nevoie de frumusete cum are corpul de aer, de apa si de hrana. Fara frumusete, devenim tristi, deprimati, iar uneori…

- Saptamana 1 2 ndash; 8 ianuarie 2023 Imi place sa citesc. Este una dintre pasiunile pe care le am descoperit in copilarie si de a lungul timpului a devenit o componenta a procesului de invatare, crestere si dezvoltare personala.Va invit sa parcurgem saptamanal cate o carte, citand bucatele mici din…