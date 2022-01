#ConstantaEsteBine: 19.01.2022. Astazi sarbatoresc nemultumirea Majoritatea oamenilor au un obicei creat sub presiunea fortelor din jur care ne vor supusi si controlabili : sa se planga pentru orice fleac care ii supara si i deranjeaza. M am observat ieri pe mine: ma plangeam pentru gropile din asfalt, create de lucrarile de canalizare, ma plangeam pentru frigul de afara si norul cu fulguiala abatut asupra zonei unde stau, ma plangeam pentru treaba multa care s a adunat, dupa concendiu. Din orice fleac, fac facem o plangere. Nemultumirea este o forta de deze ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

