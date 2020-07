Stiri pe aceeasi tema

- Amenzi consistente pe litoral 28 de amenzi, în valoare de peste 542.000 de lei au fost date, în perioada 13-20 iulie, operatorilor care au închiriat sectoare de plaja pe litoral, pentru nerespectarea clauzelor contractuale, a informat marti Administratia Bazinala de Apa Dobrogea…

- Amenzi de jumatate de milion de lei, aplicat in ultima saptamana de Apele RomaneInspectorii Sistemului de Gospodarirea Apelor Constanta din cadrul Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea Litoral au aplicat 28 de amenzi in valoare de aproape 542.500 de lei in sase zile dupa ce operatorii de plaja care…

- "In seara zilei de 19 iulie a.c., pe raza orasului Potcoava, politistii au intervenit la o nunta organizata cu un numar de aproximativ 80 de persoane, cinci persoane fiind sanctionate contraventional, cu amenda, in valoare de 15.000 de lei fiecare si alte cinci persoane au fost sanctionate contraventional,…

- Ziarul Unirea ITM Alba: Amenzi in valoare de 12.500 de lei. Mai multe sancțiuni și avertismente aplicate de inspectori in urma controalelor din perioada 06 – 11.07.2020 Prin Programul cadru de actiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2020, aprobat de catre conducerea Inspectiei Muncii, s-a stabilit ca unul…

- Inspectorii Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea-Litoral (ABADL) au aplicat, de la jumatatea lunii mai si pana in prezent, amenzi de 700.000 de lei pentru mai multe nereguli, printre care depozitarea de diverse materiale pe plaja sau efectuarea de sapaturi pe plaja fara avizele necesare.…

- Peste 1.100 de amenzi, in valoare de aproximativ 428.000 de lei, au fost aplicate, vineri noaptea, de angajatii Ministerului Afacerilor Interne la verificarea respectarii masurilor de protectie sanitara in zonele turistice aglomerate. Potrivit unui comunicat al MAI, transmis sambata AGERPRES,…

- Astfel, echipe mixte formate din politisti, pompieri, reprezentanti ITM si ai DSVSA Arges au mers in control la 43 de societati comerciale, actionand si in zona centrelor comerciale, a pietelor si in zonele adiacente. Totodata, acestia au verificat respectarea masurilor si interdictiilor specifice…

- DSP Alba a transmis ca unitatea medicala unde a fost descoperit focarul de COVID-19, a fost sancționata contravențional cu 30.000 de lei ca urmare a identificarii unor nereguli, iar in plus au fost aplicate 3 amenzi pe persoana fizica, doua in valoare de 10.000 fiecare și una in valoare de 2.400 lei.…