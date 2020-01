Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Sectiei Regionale de Politie Transporturi Constanta au pus in aplicare, in cursul zilei de ieri, 5 mandate de perchezitie domiciliara, pe raza localitatilor Facaeni si Bordusani din judetul Ialomita, in urma unei actiuni de prindere in flagrant delict. Au fost ridicate in vederea confiscarii…

- Cinci persoane au fost retinute in urma celor 102 perchezitii care au avut loc miercuri in 25 de judete si in municipiul Bucuresti la banuiti de crearea unui prejudiciu de doua milioane de euro prin infractiuni de fals si de serviciu, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Giurgiu.…

- In perioada sarbatorilor de iarna, Inspectoratul de Politie Judetean Salaj a desfasurat actiunea „Foc de artificii”, pentru verificarea legalitatii operatiunilor cu articole pirotehnice desfasurate de persoanele fizice si juridice.

- Peste 51.000 de dolari, un morun de aproximativ 100 de kilograme si zeci de kilograme de icre negre au fost confiscate de politistii de frontiera in urma a trei perchezitii domiciliare efectuate in judetele Constanta si Ialomita la suspecti de braconaj piscicol, a informat, marti, Garda de Coasta.…

- Barbatul aflat in stare critica dupa ce, miercuri dimineata, a fost impuscat in cap, politistii tragand mai multe focuri de arma in timp ce urmareau autoturismul in care acesta se afla, a murit la spital, a informat joi, Inspectoratul de Politie Judetean. Totodata, conform sursei citate, in urma activitatilor…

- Un numar de 14 persoane au fost retinute si aproximativ 22.000 de pachete cu tigari, doua tone de materiale pirotehnice, patru autoturisme si sume de bani au fost indisponibilizate de politisti in urma a peste 60 de perchezitii domiciliare efectuate in judetul Constanta, intr-un dosar de contrabanda,…

- Trei barbati au fost retinut de politistii aradeni, care au efectuat mai multe perchezitii la persoane suspectate de braconaj, in urma carora au ridicat arme, trofee de animale si carne de vanat. Politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, sprijiniti de structuri din cadrul Inspectoratului…