Constanta: Veste buna! Statia Bulevard este din nou functionala

CT Bus anunta schimbari in mersul unor autobuze. Autobuzele liniilor 13, 100 si 100C sens spre Gara isi reiau intinerariul normal, astfel ca vor opri in statia Bulevard vis a vis de City Park Mall .Mijloacele de transport in comun au oprit, temporar, imediat dupa intersectia bd ului Alexandru Lapusneanu cu str. Soveja, din cauza lucrarilor de reabilitare a trotuarului care au loc in zona. ...