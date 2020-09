Stiri pe aceeasi tema

- Probabil in incercarea de a gasi hrana, delfinul s-a apropiat prea mult de mal, iar valurile l-au adus pe uscat. Multe astfel de cazuri au fost semnalate in ultima perioada. In prima jumatate a lunii august, 21 de delfini au esuat pe litoralul romanesc, fiind inregistrati 74 de la inceputul…

- Vacantele de pe litoralul romanesc sunt de astazi mai ieftine cu 20% in medie, potrivit unui studiu al Organizatiei Patronale Mamaia-Constanta. O camera dubla in hotel de patru stele din Mamaia va putea fi inchiriata cu tarife pornind de la 400 de lei pe noapte, un hotel de trei stele va avea tariful…

- Vacantele pe litoralul romanesc se ieftinesc cu 20%, de la sfarsitul acestei saptamani. Cat va costa o noapte de cazare Tarifele de cazare pe litoralul romanesc scad cu 20%, incepand cu 23 august, urmand ca de la sfarsitul ultimei luni de vara, camerele de hotel sa se ieftineasca in medie cu 40-50%,…

- Tarifele de cazare pe litoralul romanesc scad cu 20%, incepand cu 23 august, urmand ca de la sfarsitul ultimei luni de vara, camerele de hotel sa se ieftineasca in medie cu 40-50%, informeaza un comunicat de presa transmis joi de Organizatia Patronala Mamaia Constanta (OPMCTA). Conform…

- Este vara și toata lumea iși dorește sa petreaca cateva zile departe de casa, intr-o zona cat mai salbatica și linistita, aproape de malul marii. Candva, plaja Tuzla intrunea de minune aceste condiții, insa astazi, acea plaja lunga și curata s-a transformat intr-un loc in care nu prea-ți mai vine sa…

- Peste 100.000 de romani au mers pe litoral și in acest weekend. Este primul val de turiști care ar trebui sa respecte cele mai recente masuri de protecție luate de autoritați. Sa poarte masca pe faleza ori in zonele aglomerate, de exemplu. Ce se intampla acum la mare este, insa, din alt registru decat…

- In primul semestru al acestui an numarul delfinilor decedati pe litoralul romanesc s-a mentinut la nivelul din 2019 - 53 de cazuri, constatandu-se ca restrictiile de circulatie impuse de pandemia de COVID-19 si prohibitia piscicola nu au dus la diminuarea presiunii umane asupra cetaceelor, informeaza…

- Redeschiderea plajelor a reprezentat un adevarat motiv de bucurie pentru turiști, insa sumele pe care vor fi nevoiți sa le scoata din buzunare sunt de-a dreptul uriașe. Scumpirea prețurilor a luat cu asalt litoralul romanesc. Cați lei costa sa ichiriezi un șezlong pe o plaja din Mamaia, Vama Veche sau…