Constanta. Un sofer a muscat de deget un politist de la Rutiera! Anuntul procurorilor Soferul este suspectat de savarsirea a doua infractiuni de ultraj, de conducerea unui vehicul fara permis de conducere si refuz sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. Pe parcursul interventiei lucratorilor de politie, inculpatul a manifestat un comportament agresiv fizic si verbal fata de acestia. A fost incatusat, iar apoi a lovit cu capul in zona nasului pe agentul B.A.C., producandu i leziuni traumatice ce necesita pentru vindecare 2 3 zile de ingrijiri medicale, si l a muscat ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

