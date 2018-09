Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist din Constanța a fost grav ranit, duminica, 16 septembrie, in timp ce se deplasa cu mașina la o intervenție, o urgența anunțata prin intermediul numarului 112. „Accidentul rutier a avut loc pe DJ 223. Conducatorul auto, agent de politie in cadrul Postului de Politie Seimeni, in varsta de…

- Un politist a fost duminica grav ranit dupa ce, in timp ce conducea masina de serviciu pentru a merge la o interventie, a pierdut controlul directiei, intr-o curba pe DJ 223, si a intrat intr-un copac de pe marginea drumului, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta. …

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanta, zona Iowemed. Din primele informatii un autoturism a lovit un carucior in care se afla un copil de 8 luni. In urma accidentului micutul a fost grav ranit. La fata locului intervine une chipaj SMURD C.…

- Un polițist din localitatea Ghidici, județul Dolj, in varsta de 29 de ani, a murit, marți dupa-amiaza, dupa ce a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina intr-un copac de pe marginea drumului. Omul legii se grabea sa ajunga la serviciu, iar in zona ploua abundent. Potrivit unei informari a…

- Un politist in varsta de 29 de ani, din localitatea Ghindici, judetul Dolj, a murit, marti dupa-amiaza, dupa ce a intrat cu autoturismul intr-un copac de pe marginea drumului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un politist local din Arad a fost transportat la spital, vineri, dupa ce un sofer nervos, care a parcat intr-un loc nepermis, a trecut cu masina peste piciorul lui, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Astazi, la ora 12:54, o femeie in varsta de 58 de ani a condus un autoturism pe banda numarul 2, dinspre bulevardul Ferdinand catre bulevardul Mamaia.In dreptul cafenelei Virgo, pe fondul neasigurarii la schimbarea benzii, s a creat o stare de pericol pentru un autoturism, condus de o femeie, de 27…

- Un barbat a fost ranit dupa ce un copac a cazut, joi, din cauza ploilor, peste masina pe care o conducea, in Barlad, judetul Vaslui. Si in Bacau sunt probleme, iar autoritatile supravegheaza raul Slanic, pentru a vedea daca se impune evacuarea zonei, acesta fiind aproape iesit din matca.