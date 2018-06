Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca vremea se anunta schimbatoare in urmatorul interval, in fiecare vara, canicula este cea care creeaza cele mai mari probleme. Tocmai de aceea, specialistii ISU "Dobrogea" si medicii SMURD, nu intarzie sa dea reacomandari, despre cum sa fie suportata mai usor canicula.Astfel, pentru prevenirea…

- Pompierii militari din cadrul Detasamentului Cernavoda au reluat, miercuri dimineata, cautarea unui marinar ce a cazut in apa fluviului Dunarea marti noaptea, de la bordul navei pe care era imbarcat, a informat Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (IJSU) Dobrogea. Potrivit…

- De la inceputul lunii mai si pana acum sase persoane s-au inecat pe litoralul romanesc. Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta „Dobrogea” a transmis un mesaj de atentionare pentru cei care fac baie in mare.

- Opt persoane au murit de la inceputul lunii mai inecate in Marea Neagra si in lacurile din judetul Constanta, a anuntat miercuri, pe pagina de pe o retea de socializare, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea. Potrivit anuntului, doua dintre cele sase persoane inecate in marea Neagra…

- Un copil de 7 ani s-a inecat luni in mare, in zona plajei Modern din Constanta, trupul acestuia fiind scos la mal de valuri seara, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea". Reprezentanti ai Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Constanta au declarat ca manevrele…

- Echipaje ale Serviciului de Ambulanța Județean Constanța și ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Dobrogea" au fost solicitate pentru a interveni in cazul unei persoane disparute pe plaja de la Corbu. La fața locului s-a deplasat și un echipaj de scafandri. Din primele informații, doi adolescenți…

- O data cu încalzirea vremii, crește și numarul persoanelor care aleg sa-și petreaca timpul liber în apropierea cursurilor de apa, lacurilor, canalelor și, nu în ultimul rând, pe litoralul Marii Negre. Ținând cont de faptul ca, o parte din aceste zone sunt neamenajate,…

- O grenada ofensiva de exercitiu a fost ridicata de echipa de pirotehnisti ai Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (IJSU) Dobrogea de pe spatiul verde al unei strazi din orasul Harsova, in urma unui apel telefonic care semnala prezenta acesteia. Potrivit purtatorului de cuvant al IJSU…