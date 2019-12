Stiri pe aceeasi tema

- Undeținut la Penitenciarul Poarta Alba a evadat miercuri de la unpunct de lucru. Barbatul de 25 de ani era inchis pentru conducereaunui vehicul sub influența alcoolului.Deținutul parasise un punct de lucru situat in municipiulConstanta, potrivit Administratiei Nationale a Penitenciarelor.Tanarul executa…

- Tanarul fusese condamnat la peste patru ani de detentie pentru conducerea, sub influenta alcoolului, a unui vehicul. "Miercuri, in jurul orei 12,00, s-a constatat ca detinutul Daniel Dumitru Vulpe, in varsta de 25 de ani, condamnat definitiv la o pedeapsa privativa de libertate de 4 ani si 4 luni de…

- Un detinut de 25 de ani, de la Penitenciarul Poarta Alba, a evadat miercuri dupa-amiaza, parasind un punct de lucru situat in municipiul Constanta, a informat Administratia Nationala a Penitenciarelor...

- Un detinut de 25 de ani, de la Penitenciarul Poarta Alba, a evadat miercuri dupa-amiaza, parasind un punct de lucru situat in municipiul Constanta, a informat Administratia Nationala a Penitenciarelor...

- Un deținut din Penitenciarul Poarta Alba a fugit de la punctul de lucru din Constanța, angajați ai unitații, dar și polițiști fiind mobilizați in cautarea lui, informeaza ANP. Barbatul, in varsta de 25 de ani,a fost condamnat la 4 ani și 4 luni inchisoare pentru ca a condus sub influența alcoolului.„Miercuri,…

- Din informatiile politistilor, barbatul s-ar fi urcat baut la volan, desi avea dreptul de conducere suspendat inca din luna august, cand a fost prins de politisti conducand tot sub influenta bauturilor alcoolice. 'Politistii au fost sesizati prin apel unic de urgenta cu privire la faptul ca…

- Luni, 14 octombrie 2019, polițiștii valceni au fost sesizați prin apel unic de urgența cu privire la faptul ca in zona Cina și a Casei Tineretului, o autoutlitara ar fi acroșat mai multe autoturisme. Polițiștii ajunși la fața locului au identificat autoturismul și conducartorul auto. care ar fi acroșat…

- Un deținut in varsta de 35 de ani, condamnat pentru ca a condus baut, aflat in custodia Penitenciarului Rahova, a fugit de la un punct de lucru aflat pe raza comunei Pantelimon, polițiștii trimițand echipe de cautare pentru prinderea acestuia, anunța Administrația Naționala a Penitenciarelor (ANP),…