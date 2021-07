Constanţa: Un bărbat a fost omorât şi fiica sa violată de un individ care le-a intrat în casă; agresorul - căutat Un barbat a fost omorat si fiica acestuia a fost violata, in noaptea de joi spre vineri, in localitatea Corbu, de un barbat care a patruns in casa acestora, dupa care a fugit.



Potrivit anchetatorilor, din primele cercetari efectuate a reiesit ca un individ, cu fata acoperita cu o cagula, a intrat in locuinta din Corbu, l-a injunghiat mortal pe un barbat in varsta de 41 de ani, a imobilizat-o pe sotia acestuia si a violat-o pe fiica lor.



Cercetarile politistilor si procurorilor la fata locului sunt in derulare.



Autorul faptelor este cautat de autoritati. AGERPRES/(AS… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Caz tragic in localitatea Corbu. O tanara a fost violata, iar tatal sau a fost ucis in propria casa. Agresorul este cautat de poliție. Tragicul eveniment s-a petrecut joi noapte. In noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 04.00, o tanara de 20 de ani a sunat la 112 și a cerut ajutor dupa ce un barbat…

- O tragedie zguduie localitatea Corbu din Constanța. In noaptea de joi spre vineri, o fata a sunat disperata la 112 unde a anunțat ca sora ei a fost violata și ca tatal ei a fost injunghiat. Unchiul fetei a povestit toata tragedia. ”M-a sunat soția lui la 4 fara 20 ca a intrat cineva peste […] Source

- Un barbat cu cagula a intrat in casa, peste o familie din Constanța, unde a violat-o pe fiica de 20 de ani și l-a omorat pe tatal acesteia. O tragedie a șocat localitatea Corbu din Constanța. In noaptea de joi spre vineri, o fata a sunat disperata la 112 unde a anunțat ca sora ei […] The post Oroare…

- Un barbat a fost ucis, iar fiica acestuia a fost violata de un barbat care a intrat in locuinta lor din comuna constanteana Corbu in cursul noptii de joi spre vineri, dupa care a fugit. Potrivit reprezentantilor Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, fapta a avut loc intr-o locuinta…

- O tragedie zguduie localitatea Corbu din Constanța. In noaptea de joi spre vineri, o fata a sunat disperata la 112 unde a anunțat ca sora ei a fost violata și ca tatal ei a fost injunghiat. Unchiul fetei a povestit toata tragedia. „M-a sunat soția lui la 4 fara 20 ca a intrat cineva peste ei in…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale al I.P.J. Constanta au preluat de la politistii Postului de Politie Pestera un barbat, de 29 de ani, din comuna Pestera, pe numele caruia exista un mandat european de arestare emis de autoritatile cehePolitistii de investigatii criminale din Constanta…

- Astazi, 26 aprilie 2021, in jurul orei 22.00 polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 37 de ani, din comuna Blajeni, județul Hunedoara, care locuiește fara forme legale in Alba Iulia, pentru savarșirea infracțiunii de violența…