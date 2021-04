O masina a fost rupta in doua, dupa un accident petrecut sambata noaptea, la peste 130 de km/h, in zona localitatii Comana din judetul Constanta. Accidentul a avut loc pe DN 38. Șoferul unui Audi a pierdut controlul volanului, masina a derapat si s-a izbit violent de un copac. Autoturismul s-a rupt in doua. Impactul a fost atat de puternic incat bucati din masina au ajuns in copacii aflati in apropiere, in timp ce rotile au ajuns la cateva zeci de metri departare. Șoferul a murit.