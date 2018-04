Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.000 de oameni sunt asteptati sa ia parte, in luna mai, la un eveniment sportiv unic in lume: un ultramaraton de 24 de ore pe nisipul din statiunea Mamaia. Evenimentul sportiv ldquo;Alerg 24h Autism Marea Neagra" este organizat de Centrul Psihologic ldquo;Marea Neagra" si are menirea de a promova…

- O batrana de 89 de ani a fost lovita de o caruta pe o strada dintr-un cartier rezidential din apropierea statiunii Mamaia. Caruțașul a plecat de la locul accidentului, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, citat de Agerpres. IPJ Constanta a precizat ca in 28 martie un barbat…

- Sufocata de blocuri de locuințe și hoteluri noi, ridicate in urma unor retrocedari de rasunet, stațiunea Mamaia a ajuns la un optim al capacitații, potrivit primarului Constanței, Decebal Fagadau. Edilul spune ca in strategia de dezvoltare și promovare a turismului in municipiul Constanța pentru stațiunea…

- Azi, in jurul orei 04:40, un conducator auto, de 19 ani , a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia,din statiunea Mamaia, dinspre Constanta catre Navodari, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. Persoana in cauza nu ar fi adaptat viteza la conditiile de drum carosabil alunecos, pierzand controlul…

- ”Imi declar sprijinul ferm pentru persoanele cu dizabilitați, indiferent de natura acestora. Sunt oameni care au nevoie de grija și de susținerea noastra. Avem datoria sa dovedim ințelegere și umanitate, sa le respectam drepturile, sa le aparam demnitatea”, a afirmat prim-ministrul Dancila. [citeste…

- UPDATE Premierul Viorica Dancila si-a cerut scuze pentru declaratia de joi seara de la tv. Intr-un comunicat de la Guvern, remis vineri dimineata, se precizeaza ca "prin comparația facuta (premierul - n.r.) nu a dorit sa aduca jigniri persoanelor cu tulburari din spectrul autismului". "Premierul…

- Avand in vedere sesizarea transmisa prin e mail catre DGPL de catre un cetatean in data de 22.01.2018, prin care era semnalat faptul ca in municipiul Constanta, zona Inel 2 a fost amplasat un pilon care blocheaza accesul pe un loc de parcare marcat corespunzator si destinat persoanelor cu dizabilitati…

- Mai multe judete din sud-estul Romaniei se afla, astazi, sub cod galben de ninsori viscolite si intensificari ale vantului. Doua porturi din judetul Constanta au fost inchise deoarece manevrele navelor ar fi fost imposibile din cauza valurilor mari. In zona Dobrogei precipitatiile au inceput sub forma…