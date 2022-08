Constanta: Trei spectacole de inalta tinuta artistica, in acest sfarsit de saptamana, in Parcul Teatrului National de Opera si Balet Oleg Danovski

Stiri pe aceeasi tema

- Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovski" invita publicul la urmatoarele trei spectacole din cadrul Stagiunii Estivale 2022.Evenimentele vor avea loc in zilele de 19, 20 si 21 august, in Parcul Teatrului, incepand cu ora 20:30. Intrarea este libera. O SOLE MIO ndash; Vineri, 19 august 2022Solisti…

- In acest sfarsit de saptamana, constantenii si turistii care aleg ca destinatie de vacanta litoralul pot participa la o multime de activitati antrenante.Potrivit unui comunicat al Primariei Constanta, evenimentele organizate de Primaria Municipiului Constanta, prin Directia Cultura, Educatie, Sport,…

- Directia Cultura, Educatie, Sport, Turism din cadrul Primariei Municipiului Constanta si Corul National de Camera "Madrigal ndash; Marin Constantin" invita publicul constantean si turistii de pe litoralul Marii Negre la seria de Spectacole Extraordinare "Ave Maria", organizate pe 15 si 16 august 2022,…

- Zece piloți din Campionatul Național de Drift se intrec in cele mai spectaculoase derapaje controlate, dar se dedica, in special, educației rutiere a tinerilor șoferi și pe siguranța in trafic.RoDrift Games By the Sea Constanța este un eveniment organizat de Direcția Cultura, Educație, Sport, Turism…

- Accesul publicului la eveniment este gratuit pe toata desfasurarea acestuia. Spectacol al cailor putere la Constanta In weekend, in zona plajei Modern din Constanta, se desfasoara evenimentul RoDrift Games By the Sea Constanta, in organizarea Directiei Cultura, Educatie, Sport, Turism din cadrul Primariei…

- Stagiunea Estivala 2022 continua in luna iulie in Parcul Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovski, iar in aceasta saptamana vor avea loc doua evenimente: O sole mio si Magic Swing. Intrarea este libera.Stagiunea Estivala iulie 2022Spectacolele au loc in Parcul Teatrului National de Opera…

- Teatrul National de Opera si Balet Oleg Danovski prezinta in acest weekend primul eveniment in aer liber din cadrul Stagiunii Estivale 2022, divertismentul muzical O sole mio.Totodata, Publicul este invitat la cele doua spectacole care au loc in Sala Teatrului, opera Don Giovanni si baletul Romeo si…

- 33 de evenimente culturale deosebite vor avea loc in aceasta vara la Constanta Potrivit reprezentantilor Primariei Constanta, in perioada 10 iunie 15 septembrie 2022, Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski, impreuna cu Primaria Constanta va invita la Stagiunea artistica estivala.Evenimentele…