- Celor trei copii ai familiei Moraru, din Corbu, Mos Craciun nu le a adus vreodata cadouri.Anul acesta insa, pentru prima data, spiridusii lui Mos Craciun impreuna cu acesta au adus bucurie si in sufletele lor, ajungand si acolo unde pana acum sania lui Mos Craciun nu a ajuns.De data aceasta sania s…

- DESPRE SUFLET… S-a umplut ieri seara curtea Catedralei Episcopale, cu peste 1500 de copii, veniti din tot judetul, ba chiar si din Basarabia, ca sa il astepte cu totii pe Mos Craciun. Episcopia, prin Asociatia Filantropia Ortodoxa Husi, cu sprijinul multor inimi frumoase, precum si a preotilor din Eparhie,…

- Azi in jurul orei 03.30, pompierii de la Garda Tandarei, prin apel unic 112, au fost solicitati sa intervina la un accident rutier in urma caruia o masina s a rasturnat in zona localitatii Saveni.Ani Cercel, purtatorul de cuvant al ISU Ialomita a declarat pentru ZIUA de Constanta ca "la locul indicat…

Șoferul unui autoturism Opel nu a adaptat viteza la condițiile de drum și a pierdut controlul volanului, intrand in hala spalatoriei de mașini de pe strada Morii din Mihai Viteazu, in aceasta seara.

- In seara de Moș Nicolae, la Constanța a fost deschis Festivalul Iernii. Sute de copii, insoțiți de parinți și bunici, au luat cu asalt Țara Piticilor din parcul Tabacarie. Cei mici s-au bucurat de personajele de poveste, atelierele lui Moș Craciun, jucarii și casuțe pline cu tot felul de bunatați. Seara…

- O femeie de 27 de ani și trei copii, de 2, 5 și 7 ani, au fost raniți intr-un accident produs miercuri seara pe DN3, intre localitațile Urluia si Adamclisi din județul Constanța. Potrivit polițiștilor, mașina s-a rasturnat la marginea drumului, anunța MEDIAFAX.Potrivit IPJ Constanța, accidentul…

Modul in care se fac reparații pe drumurilor naționale din Apuseni da batai de cap șoferilor. Cel puțin așa reiese din imaginile transmise de un cititor care a sesizat ca, un segment din drumul